Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу

За первые 7 месяцев этого года в Азербайджане добыто около 29,5 млрд кубометров природного газа.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, 7,7 млрд кубометров газа было добыто с АЧГ, 16,5 млдр кубометров с "Шахдениз", 0,9 млрд кубометров с месторождения "Абшерон", 4,4 млрд кубометров по SOCAR.

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года было зафиксировано увеличение добычи газа примерно на 1,3 миллиарда кубометров", - отмечается в сообщении.

Продажи газа за рубеж за отчетный период составили около 14,7 млрд кубометров, что примерно на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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