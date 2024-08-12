Ведущей экономике Европы предрекли остановку роста

В 2024 году Германию ждет отсутствие экономического роста. Как передает Day.Az, такое развитие событий для ведущей экономики Европы предрекли аналитики Bloomberg.

По словам экономистов, промышленные проблемы страны продолжают сдерживать рост, и к наступлению лета крупнейшая экономика Европы стала замедляться. Несмотря на ранние прогнозы, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 0,2 процента, к концу года он увеличится только на 0,1 процента. Примерно таких же успехов стоит ждать и в следующем году, считают аналитики. Аналогичного мнения придерживаются и в Европейской комиссии.

Производственная база, которая ранее была ключевым фактором роста Германии, столкнулась с проблемой стагнирующего экспорта. Как показывает исследование Bloomberg Economics, остановка промышленной активности в Германии может быть вызвана структурными проблемами. В своем последнем ежемесячном отчете Бундесбанк предупреждал, что "период слабого спроса еще не полностью преодолен", а промышленная активность, вероятно, будет улучшаться медленно.

Журналисты Süddeutsche Zeitung полагают, что причиной застоя в Германии стало нежелание бизнеса инвестировать. Индекс делового климата IFO говорит о слабом развитии транспорта и логистики и указывает на сложности в строительной отрасли. Еще одной причиной стагнации названа осторожность потребителей после кризиса из-за "инфляционной памяти".

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