IFC поддержит Азербайджан в переходе к низкоуглеродной экономике

Источник: Агентство международной информации Trend

Международная финансовая корпорация (IFC) готова поддержать Азербайджан в переходе к низкоуглеродной экономике.

Как передает Day.Az, об этом заявила в эксклюзивном интервью Trend региональный директор IFC по Европе Инес Роча.

Она отметила, что изменение климата является самой большой угрозой нашего времени, особенно в странах с развивающейся экономикой.

"К сожалению, экстремальные погодные явления, вероятно, участятся. В Азербайджане наводнения уже затрагивают 100 000 человек каждый год, а засухи и нехватка воды являются постоянными угрозами. Роль Азербайджана в качестве принимающей стороны COP29 свидетельствует о его твердой приверженности климатической повестке дня. Пересмотренный национально определяемый вклад страны обязывает к сокращению выбросов на 40 процентов к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года", - сказала Роча.

Региональный директор IFC считает, что ускоренная декарбонизация будет иметь решающее значение для сохранения конкурентоспособности в мировой экономике и обеспечения устойчивого будущего.

"В отчете Всемирного банка о климате и развитии по Азербайджану подсчитано, что для достижения этой цели до 2060 года необходимы 44 миллиарда долларов инвестиций, причем значительная доля будет поступать от коммерческого и частного финансирования. Страна выиграет от диверсификации своей экономики с целью отказа от ископаемого топлива, инвестирования в меры по устойчивости к изменению климата и реализации необходимых политических реформ для перехода к низкоуглеродной экономике. Мы в IFC готовы поддержать страну на этом пути", - добавила она.