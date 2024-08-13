Назван объем производства электроэнергии в Азербайджане

По первичным данным производство электроэнергии в Азербайджане в январе-июле 2024 году сократилось на 0,33 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года и составило 16,269 миллиарда кВтч.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные министерства энергетики Азербайджана, за отчетный период ГЭС было выработано 1,867 миллиарда киловатт-часов, ТЭС - 13,863 миллиона киловатт-часов.

Напомним, что в 2023 году в стране было произведено более 29,276 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 272,3 миллиона кВтч больше в годовом исчислении.

На экспорт пришлось более трех миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в то время как импорт составил 211,8 миллиона киловатт-часов.

Отметим, что недавно на озере Бёюкшор в Баку официально введена в эксплуатацию пилотная плавучая солнечная электростанция мощностью 100 кВт.

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