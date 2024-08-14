Почему в Азербайджане не строятся "зеленые" здания?
Источник: Агентство международной информации Trend
Автор: Фарид Зохрабов
В мире уже появились экологические здания, называемые "зелеными" домами. Такие здания создали новое направление в строительном секторе и должны быть подтверждены определенными стандартами.
Чтобы здание считалось "зеленым", оно должно иметь следующие характеристики:
- Эффективное использование энергии, воды и других ресурсов;
- Использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия;
- Меры по сокращению загрязнения и отходов, а также обеспечение повторного использования;
- Хорошее качество воздуха в помещении;
- Использование нетоксичных, этичных и экологически чистых материалов;
- Учет качества жизни жителей при проектировании, строительстве и эксплуатации;
- Дизайн, который адаптируется к меняющейся среде.
Но не все страны и регионы имеют одинаковые "зеленые" здания из-за разных климатических условий.
Но применяется ли "зеленая" энергия в высотных зданиях, построенных в Азербайджане?
Отвечая в среду на вопросы Trend по этому вопросу, эксперт по недвижимости и строительству Эльнур Азадов заявил, что эти технологии очень дорогие.
"По этой причине компании, занимающиеся строительством многоквартирных домов, не применяют их. Даже в наших строительных нормативах пока нет понятия "экологическое здание". Не имеет значения даже, обспечат ли солнечные панели электроэнергию в здании. Но в Баку достаточно условий для внедрения "зеленой" энергии", - сказал он.
По его словам, в последние годы в Европе увеличилось строительство экологических зданий.
"Стоимость таких зданий также высока. Но управлять ими очень удобно. А в частных домах применяются солнечные батареи. Для этого не нужно никакого специального разрешения", - отметил эксперт.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре