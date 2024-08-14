Почему в Азербайджане не строятся "зеленые" здания?

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Фарид Зохрабов

В мире уже появились экологические здания, называемые "зелеными" домами. Такие здания создали новое направление в строительном секторе и должны быть подтверждены определенными стандартами.

Чтобы здание считалось "зеленым", оно должно иметь следующие характеристики:

- Эффективное использование энергии, воды и других ресурсов;

- Использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия;

- Меры по сокращению загрязнения и отходов, а также обеспечение повторного использования;

- Хорошее качество воздуха в помещении;

- Использование нетоксичных, этичных и экологически чистых материалов;

- Учет качества жизни жителей при проектировании, строительстве и эксплуатации;

- Дизайн, который адаптируется к меняющейся среде.

Но не все страны и регионы имеют одинаковые "зеленые" здания из-за разных климатических условий.

Но применяется ли "зеленая" энергия в высотных зданиях, построенных в Азербайджане?

Отвечая в среду на вопросы Trend по этому вопросу, эксперт по недвижимости и строительству Эльнур Азадов заявил, что эти технологии очень дорогие.

"По этой причине компании, занимающиеся строительством многоквартирных домов, не применяют их. Даже в наших строительных нормативах пока нет понятия "экологическое здание". Не имеет значения даже, обспечат ли солнечные панели электроэнергию в здании. Но в Баку достаточно условий для внедрения "зеленой" энергии", - сказал он.

По его словам, в последние годы в Европе увеличилось строительство экологических зданий.

"Стоимость таких зданий также высока. Но управлять ими очень удобно. А в частных домах применяются солнечные батареи. Для этого не нужно никакого специального разрешения", - отметил эксперт.