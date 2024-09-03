Вода, солнце, ветер - потенциал "зеленой" энергии Габалы

Несколько дней назад на одном из заводов в Габалинском районе состоялась презентация 3 солнечных электростанций мощностью по 150 кВтч каждая. Это наглядное свидетельство ускорения перехода на "зеленую" энергию не только в столице Баку, но и в регионах Азербайджана.

Как передает Day.Az, в Габале реализуются различные инициативы и проекты в области "зеленой" энергии. Данный регион Азербайджана с его географическими условиями и природными ресурсами благоприятен для производства "зеленой" энергии. Эти виды энергии включают в себя солнечную, ветровую и гидроэнергетику.

Потенциал использования солнечной энергии в этом районе достаточно высок. Установив солнечные панели, можно эффективно использовать солнечную энергию. В свою очередь ветровые турбины поспособствуют использованию энергии ветра. Кроме того, в Габале возможно и производство гидроэнергии, поскольку регион богат водными ресурсами.

Эти инициативы поспособствуют развитию экономики региона и помогут защитить окружающую среду. Для развития "зеленой" энергии в Азербайджане важны такие факторы, как сотрудничество государственного и частного секторов, инвестиции и трансфер технологий.

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