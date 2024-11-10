https://news.day.az/economy/1705852.html COP29 станет важным вкладом в защиту нашего общего дома - Папа Франциск Глава Римско-католической церкви Папа Франциск выразил надежду, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) станет значимым вкладом в защиту нашего общего дома. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Папа Франциск озвучил эти слова во время традиционной молитвы "Ангелус".
COP29 станет важным вкладом в защиту нашего общего дома - Папа Франциск
Глава Римско-католической церкви Папа Франциск выразил надежду, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) станет значимым вкладом в защиту нашего общего дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Папа Франциск озвучил эти слова во время традиционной молитвы "Ангелус".
Отметив важность предстоящего в Баку COP29, понтифик заявил: "Надеюсь, что конференция по изменению климата, которая начнется завтра в Баку, окажет эффективное содействие в защите нашего общего дома".
Напомним, что ожидается визит государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Азербайджан для участия в COP29.
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