COP29 станет важным вкладом в защиту нашего общего дома

Глава Римско-католической церкви Папа Франциск выразил надежду, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) станет значимым вкладом в защиту нашего общего дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Папа Франциск озвучил эти слова во время традиционной молитвы "Ангелус".

Отметив важность предстоящего в Баку COP29, понтифик заявил: "Надеюсь, что конференция по изменению климата, которая начнется завтра в Баку, окажет эффективное содействие в защите нашего общего дома".

Напомним, что ожидается визит государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Азербайджан для участия в COP29.