Национальные целевые взносы в центре внимания на COP29

В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Соединяя точки: реализуемые и готовые к инвестициям национальные целевые взносы (НЦС)".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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