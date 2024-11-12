https://news.day.az/economy/1706309.html Национальные целевые взносы в центре внимания на COP29 В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Соединяя точки: реализуемые и готовые к инвестициям национальные целевые взносы (НЦС)". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Национальные целевые взносы в центре внимания на COP29
В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Соединяя точки: реализуемые и готовые к инвестициям национальные целевые взносы (НЦС)".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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