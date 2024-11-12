COP for Hope: ЧБТР рассмотрит в Баку пути координации финансирования климатических инициатив

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - Президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Серхат Кёксал.

В эксклюзивном интервью Trend Кёксал сообщил, что ЧБТР рассмотрит пути координации финансирования климатических инициатив на COP29 в Баку, передает Day.Az.

"Для меня большая честь присоединиться к мировым лидерам и главам международных финансовых институтов на панельной дискуссии, организованной Центральным банком Азербайджана, где мы рассмотрим пути координации финансирования климатических инициатив и мобилизуем значительные средства, необходимые для продвижения "зеленого" перехода в соответствии с Парижским соглашением. Возглавляя делегацию ЧБТР, я с нетерпением жду плодотворных многосторонних и двусторонних встреч с представителями правительства и частного сектора", - сказал он.

Что касается позиции банка по климатическому финансированию, Кёксал сказал, что она совместима с основным двойным мандатом банка, который заключается в содействии региональному сотрудничеству между странами-членами и экономическому развитию в этих странах.

"Климатическое финансирование имеет очевидные преимущества для развития, и во многих случаях оно способствует развитию сотрудничества, поскольку проблемы, связанные с климатом, выходят за рамки границ и часто требуют межправительственного сотрудничества или предоставления экспертизы одной страной другой. Более того, ЧБТР принял Стратегию по изменению климата, которая направлена ​​на сокращение выбросов в его портфеле и увеличение доли климатического финансирования, по крайней мере, до 30 процентов за счет поддержки большего количества климатически положительных операций и включения элементов смягчения последствий и/или адаптации в максимально возможное количество проектов", - добавил президент ЧБТР.

Новая страновая стратегия по Азербайджану

"На фоне последствий продолжающейся войны в Украине мы отдали приоритет консолидации нашего портфеля для защиты интересов наших акционеров - цель, которой мы успешно достигли. Однако фокус на консолидации привел к замедлению разработки новых проектов в течение 2022, 2023 и первой половины 2024 года. Только во второй половине 2024 года мы снова возобновили нашу деятельность с целью увеличения темпов в 2025-2026 годах. В результате временного спада в новой проектной деятельности подготовка индивидуальных страновых стратегий стала менее важной, и поэтому Банк принял более синоптический взгляд при повторном расширении проектной деятельности. Мы ожидаем, что по мере возвращения к нормальной жизни в следующем стратегическом периоде с 2026 по 2030 годы мы подготовим страновые стратегии для всех наших стран-членов, где можно вести бизнес, включая, конечно, Азербайджан", - сказал Кёксал.

Он добавил, что новая страновая стратегия по Азербайджану будет непременно учитывать его климатические приоритеты.

"Азербайджан подписал и должным образом ратифицировал Парижское соглашение, взяв на себя обязательство посредством своих определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) сократить выбросы и ограничить рост глобальной температуры. В NDC изложены цели страны по сокращению выбросов, национальные социально-экономические климатические приоритеты, наиболее уязвимые сектора, то, какие действия по смягчению последствий и адаптации необходимы для достижения этой цели, и какое финансирование требуется в этом отношении. Поэтому, включив климатические обязательства в страновую стратегию, ЧБТР согласует свои финансовые приоритеты с NDC Азербайджана, что, по нашему мнению, сыграет важную роль в поддержке страны в достижении ее целей по смягчению последствий и адаптации к изменению климата и повысит актуальность выполнения нашего мандата", - сказал президент ЧБТР.

Линия новых проектов в Азербайджане

Кёксал сказал, что Банк наращивает линию проектов в Азербайджане в соответствии со своим желанием сделать больше и усилить свое присутствие в стране.

"Учитывая необходимость содействия диверсификации экономики и укрепления ненефтяной/неэнергетической части экономики, Банк будет уделять особое внимание операциям, которые способствуют диверсификации, включая продвижение малых и средних проектов в ненефтяном секторе, которые генерируют новые рабочие места и оказывают влияние на развитие. В соответствии с возросшим стратегическим акцентом Банка на помощь странам в увеличении инвестиций и инвестировании в инфраструктуру, ЧБТР будет отдавать приоритет таким инвестициям в инфраструктуру, где это возможно", - сказал президент Банка.

Он отметил, что, учитывая большую потребность в развитии неэнергетической части экономики, ЧБТР будет открыт для проведения банковских операций, которые поддерживают развитие частного сектора, с упором на сектора с высоким потенциалом, такие как: (i) торговое финансирование и финансовый сектор, (ii) энергетика и инфраструктура, (iii) производство, (iv) сельское хозяйство и агробизнес, (v) нефтехимическая промышленность, (vi) транспорт и (vii) недвижимость и туризм.

"Это означает, что мы продолжаем фокусироваться на среднемасштабных проектах в ненефтяном секторе. В частности, у нас есть проекты в агробизнесе, в производстве некоторых промышленных товаров и предметов домашнего обихода, в секторах логистики и розничной торговли. Это в основном проекты крупных местных компаний, которые планируют расширить свой бизнес через свои дочерние компании в различных секторах. Важно отметить, что в нашем портфеле также есть несколько проектов азербайджанских компаний, планирующих региональное расширение на Кавказе и в Турции. Мы отдаем приоритет таким проектам, поскольку они идеально соответствуют нашему мандату регионального сотрудничества", - сказал Кёксал.

Он отметил, что Банк также продолжает укреплять и расширять сотрудничество с азербайджанскими банками, в том числе путем пролонгации существующих линий торгового финансирования и работы над новым среднесрочным финансированием для поддержки доступа к нему для МСП, в том числе путем его предоставления в местной валюте.

Новые сферы сотрудничества

Кёксал сказал, что ЧБТР планирует расширить деятельность в ненефтяном секторе и стремится развивать портфель в реальных секторах экономики.

"Хотя он добился успеха в финансировании банков, в том числе став первым многосторонним банком развития, выпустившим облигации в местной валюте в манатах, чтобы стимулировать развитие финансового сектора, оказалось сложнее находить проекты в таких областях, как производство, транспорт, развитие инфраструктуры и муниципальное развитие.

Нашим приоритетом по-прежнему будут проекты, которые:

- увеличивают долю ненефтяного сектора в экономике,

- замещают импорт за счет местного производства,

- помогают передавать технологические ноу-хау в Азербайджан,

- поддерживают микро,- малые и средние предприятия и "зеленые" инвестиции, предлагая целевое оптовое финансирование через финансовых посредников,

- поддерживают наших потенциальных партнеров в Азербайджане в смягчении их воздействия на климат путем сокращения их выбросов за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, такие как гидроэнергетика, ветровая и солнечная энергия, а также энергоэффективность в строительном секторе, транспорте и промышленности.

Не менее важным будет оказание поддержки нашим потенциальным партнерам в их адаптации к последствиям изменения климата, и ЧБТР будет уделять особое внимание уязвимым секторам, таким как строительство и недвижимость, прибрежная инфраструктура, агробизнес, горнодобывающая промышленность, водоемкие отрасли и коммунальные услуги", - пояснил президент ЧБТР.

Расширение сети банков-партнеров в Азербайджане

Кёксал отметил, что банк работает над добавлением новых банков-партнеров в свою сеть.

"Помимо Turanbank и Rabitabank, с которыми ведутся активные кредитные операции, идут переговоры с двумя другими финансовыми посредниками о начале сотрудничества, в рамках которого банк может предложить торговое финансирование и/или услуги МСП. Кроме того, мы заинтересованы в углублении наших отношений с некоторыми крупными банками по финансированию, чтобы иметь возможность получать местную валюту для кредитования как финансовых учреждений, так и корпоративных клиентов", - заключил он.