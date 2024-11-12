Практически все стороны-члены Конвенции - пользователи ископаемого топлива

Практически все стороны-члены Конвенции являются пользователями ископаемого топлива.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах конференции COP29.

По его словам, практически все государства, за исключением Швейцарии, были странами, производящими ископаемое топливо в той или иной форме.

Х.Гаджиев отметил, что в то же время проговаривается одна сторона вопроса, а другая сторона - не учитывается.

"В целом, в отношении ископаемого топлива, если имеется предложение одной стороны, значит есть спрос и с другой. Практически все стороны-члены Конвенции являются пользователями ископаемого топлива. И здесь мы снова видим дешевые характерные популистские элементы", - сказал Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что сегодня у реального мира есть потребности, и ископаемое топливо также является неотъемлемой частью существующего мира.

"Естественно, это негативно сказывается на климате. Это факт. Но чтобы этого избежать, нужно работать совместными усилиями, а не только дешевыми и несущественными дискуссиями. То есть, именно поэтому страны, которые до сих пор принимали COP, являлись странами, производящими ископаемое топливо в той или иной форме. До нас он проводился в Европейских странах, например, в Польше - в Катовице.

Польша сегодня входит в число стран с наибольшей добычей угля в мире. Проводился в Великобритании в Глазго. Глазго - одно из ведущих мест в мире по добыче угля. Поэтому здесь необходимо способствовать обсуждению, ориентированному на результат, а не взаимным обвинениям",- добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.