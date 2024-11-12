Определяемые на национальном уровне вклады - основа борьбы с климатическими изменениями

Мы уже видим, к чему приводит бездействие. Если просто оглянуться вокруг, можно заметить, что в Бразилии зафиксирована самая сильная засуха в истории, а в Испании недавно множество людей погибло из-за наводнений. Очевидно, что мы не можем позволить себе оставаться в стороне

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала государственный министр Германии по делам Европы и климата Анна Люрманн на панельной дискуссии в рамках COP29 на тему "Соединяя точки: реализуемые и готовые к инвестициям национальные целевые взносы".

По ее словам, в борьбе с климатическими изменениями необходимо четко и громко донести идею о том, что действия - это разумная экономическая политика, и что национально определенные вклады - не барьер, а возможность для экономического развития, включая привлечение финансов и инвестиций. Чтобы страны могли выполнять амбициозные обязательства по национально определенным вкладам, необходимо интегрировать их в реальную экономику и сделать их привлекательными для инвесторов.

"Мы уже начали работу по предоставлению новых экономических данных и реального опыта внедрения, демонстрирующих краткосрочные и долгосрочные экономические выгоды от амбициозных климатических действий. Таким образом, я считаю, что это первый шаг к изменению повествования. А затем, конечно, необходимо, чтобы со всех сторон были предприняты шаги для выполнения амбициозных обязательств по определяемым на национальном уровне вкладом (ОНУВ)", - добавила А.Люрманн.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе.

С 12 по 13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям, и это значимое событие будет проходить до 22 ноября.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.