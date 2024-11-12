В Восточном Зангезуре начнется строительство солнечной электростанции

В ближайшие несколько часов будет заложен фундамент для солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт в "зеленой" энергетической зоне в Восточном Зангезуре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности".

"Зеленые" энергетические зоны Азербайджана в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване, широкое применение опыта по установлению электрических связей между различными регионами и центрами потребления, а также шестикратное увеличение глобальной мощности хранения энергии до 1 500 гигаватт к 2030 году и добавление или модернизация более 80 миллионов километров электрических сетей к 2040 году - именно те решения, которые обеспечат успех Глобального обязательства по возобновляемой энергии и энергоэффективности. В соответствии со своими приоритетами в области развития как страны зеленого роста и поставщика "зеленого" электричества и "зеленых" газов к 2030 году, Азербайджан реализует амбициозные мегапроекты по усилению своего потенциала в области возобновляемой энергии на национальном и международном уровнях. Через несколько часов, совместно с bp, мы заложим фундамент для солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт в "зеленой" энергетической зоне в Восточном Зангезуре", - сказал министр.