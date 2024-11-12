USCAN: Как результаты выборов в США сигнализируют о переломе климата

В рамках COP29 состоялась пресс-конференция "USCAN: Изменение правил игры: Как результаты выборов в США сигнализируют о переломе климата".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на пресс-конференции выступили старший политический аналитик ActionAid USA Келли Стоун, директор по политике в области климата и энергетики в Союзе заинтересованных ученых Рэйчел Клетус, старший советник по политике и программам Oxfam America Эшли Томас, а также представитель Чирикауа Апачи Шила Беарфут (Sheelah Bearfoot).

Эксперты выразили обеспокоенность относительно возможных последствий президентских выборов в США и их влияния на климатическую политику. Они подчеркнули, что избрание Дональда Трампа может привести к активизации добычи ископаемого топлива в стране, что подорвет усилия по достижению климатических целей.

Тем не менее, было отмечено, что на данный момент администрация Джо Байдена продолжает оставаться у власти, и ожидания на COP29 связаны с тем, что США продемонстрируют лидерство, возьмут на себя ответственность и будут способствовать достижению амбициозных результатов в ходе переговоров.

Было подчёркнуто, что одной из главных тем обсуждения на конференции стала климатическая финансовая помощь - особенно необходимая для стран с низким уровнем дохода, чтобы ускорить переход к чистой энергии, адаптироваться к изменениям климата и справляться с потерями и ущербом справедливым образом.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.