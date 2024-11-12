Климатический кризис становится угрозой для экономики

Климатический кризис превращается в убийцу экономики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил, выступая на пресс-конференции в рамках COP29 в Баку.

Он отметил, что каждая страна должна серьезно работать над сокращением выбросов.

"Если меры по борьбе с климатическим кризисом не будут приняты, инфляция будет расти. Люди прибыли на COP29, чтобы обсудить тему глобального финансирования. Потому что чем меньше будет загрязнение, тем лучше будет экономика. Все эти вклады будут обсуждаться в рамках COP29.

Есть много дел. Но мы положили хорошее начало для решения этих дел. Глобальное сотрудничество - единственный способ пережить климатический кризис. Необходимо достижение конкретных результатов. Результаты COP29 должны ускорить глобальное финансирование", - С.Стил.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.