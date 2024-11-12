Последние достижения в сфере декарбонизации международной авиации

20 ноября в рамках Дня урбанизации, транспорта и туризма в COP29 состоится панельная дискуссия высокого уровня на тему "Международная авиация и изменение климата".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию опубликовало Министерство цифрового развития и транспорта.

Было отмечено, что мероприятие соберет правительственных чиновников, лидеров отрасли и заинтересованные стороны для диалога о последних достижениях в области декарбонизации международной авиации.

Панельное обсуждение включает в себя цель международной Организации гражданской авиации (ICAO) по достижению "нулевых чистых" (Net Zero) выбросов углерода для международной авиации к 2050 году.

Подробную информацию о мероприятии можно узнать по этой ссылке.