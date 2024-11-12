Мы относимся к числу стран, где глубоко ощущаются негативные последствия изменения климата.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии открытия Саммита лидеров COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Турции отметил, что 2053 год станет годом, когда мы все достигнем нулевых выбросов углерода. Для того, чтобы это стало возможным, мы формируем наши ключевые секторы для зеленых преобразований и развития.

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