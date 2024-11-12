Сегодня в США утвержден сбор за выбросы в нефтегазовой отрасли

Сегодня США утвердили сбор за выбросы в нефтегазовой отрасли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сказал старший советник Президента США по международной политике в области климата Джон Подеста в ходе саммита COP29 по метану и парниковым газам, не входящим в CO2.

"США по-прежнему привержены своей цели достичь нулевых выбросов всех парниковых газов не позднее 2050 года, и мы надеемся, что другие страны последуют нашему примеру, установив свои цели для всех парниковых газов. За последние четыре года США добились значительного прогресса в сокращении выбросов метана и негазовых парниковых газов на своей территории.

В прошлом году мы объявили о новом регулировании для сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе, который является нашим крупнейшим источником метана, на 80 процентов. А сегодня США утвердили сбор за выбросы в нефтегазовой отрасли, предусмотренный Законом Байдена о снижении инфляции, который предусматривает увеличение платы для крупных эмитентов метана до 1500 долларов за метрическую тонну к 2026 году", - сказал Подеста.