ЦБ Азербайджана утвердил "зеленую" таксономию

Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 7 ноября утверждена "Зеленая" таксономия".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк.

"Зеленая" таксономия" включает в себя классификационную систему по определению видов "зеленой" деятельности, подвидов и критериев их технической классификации по отраслям экономики. "Зеленая" таксономия", предназначенная в основном для использования финансовыми учреждениями, может быть использована частным сектором для обеспечения соответствия бизнес-деятельности критериям и принципам, установленным в таксономии, разработки стратегий "зеленого" и устойчивого перехода, обнародования соответствующей информации, привлечения "зеленых" инвестиций и других аналогичных направлений.

"Зеленая" таксономия" будет служить формированию устойчивой финансовой экосистемы в стране, направлению внутренних и внешних ресурсов на экологически чистые и устойчивые проекты, регулированию рисков, связанных с изменением климата, использованию возможностей, связанных с переходом к низкоуглеродной экономике, а также поддержке деятельности предприятий, специализирующихся в сфере экспорта товаров и услуг. Таким образом, она внесет важный вклад в адаптацию экономики страны к императивам устойчивого развития, а также в усиление роли финансового сектора в переходе к устойчивой экономике. "Зеленая" таксономия" была разработана экспертной группой по устойчивому финансированию, созданной по инициативе Центрального банка и при участии соответствующих государственных структур при поддержке экспертов Всемирного банка. В процессе подготовки, наряду с передовым международным опытом, были учтены особенности экономики страны.