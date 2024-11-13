На COP29 cо Всемирным экономическим форумом проведена сессия высокого уровня

В рамках COP29 состоялась Сессия высокого уровня на тему "Сила сотрудничества: совместные усилия для достижения чистого нуля", организованная Министерством экономики, Агентством поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO и Всемирным экономическим форумом. Модератором сессии выступил управляющий директор Всемирного экономического форума Гим Хуай Нео.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров выразил свое мнение о принципах совместных усилий по борьбе с изменением климата, глобальной политике в этой сфере и вкладе частного сектора. Было отмечено, что для обеспечения позитивных изменений в этом вопросе важно поддерживать инклюзивные меры и достичь устойчивого развития. В контексте климатических проблем на глобальном уровне важным вопросом также является справедливый подход, охватывающий все народы.

Была представлена информация о целях и проведенной Азербайджаном работе в сфере устойчивого роста и зеленой экономики. Для достижения целей зеленой энергетики в нашей стране обращено внимание на целенаправленные меры по развитию передовых технологий и инновационных решений, подчеркнута важность международного сотрудничества в этой области.

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала выразила свое мнение о важности адаптации глобальных торговых политик к изменению климата и поддержке в этом контексте развивающихся стран.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов выразил мнение о важности международного сотрудничества в борьбе с глобальными изменениями климата, инициативах стран региона в этом направлении, а также важности реализации совместных проектов в области возобновляемой энергетики.

Управляющий директор Всемирного экономического форума Гим Хуай Нео отметила, что

процесс перехода к нулевым выбросам углекислого газа создает большие возможности для экономического роста и создания рабочих мест, подчеркнул важность совместных комплексных подходов для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества стран мира в этой сфере.

Генеральный директор "Boston Consulting Group" и сопредседатель Альянса руководителей климатических лидеров Рич Лессер заявил, что в период с 2019 по 2022 годы им удалось снизить общий уровень выбросов на 10%, одновременно увеличив общий доход на 18% и отметил важность тесного сотрудничества с государствами для более активного участия частного сектора в борьбе с изменением климата. По его словам, для позитивных изменений решающее значение имеют четкая политика и сильные механизмы партнерства в этой области.

Генеральный исполнительный директор компании "Fortescue" Эндрю Форрест подчеркнул важность получения энергии из экологически чистых источников в борьбе с изменением климата. По его словам, достижение глобальных климатических целей возможно благодаря увеличению инвестиций в сектор возобновляемой энергетики и продвижению технологических инноваций.

Стороны подчеркнули необходимость совместных действий на глобальном уровне для решения климатического кризиса. Все правительства, компании и организации гражданского общества призваны взять на себя общую ответственность и присоединиться к борьбе с изменением климата с конкретными планами действий.