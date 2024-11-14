Нет сомнений, что мы придём к соглашению на COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал президент Группы Африканского банка развития Акинвуми А. Адесина.

"Эта конференция COP посвящённа климатическому финансированию. И у меня нет сомнений, что мы придём к соглашению",- сказал он.

По его словам, многосторонние банки развития уже осознают важность партнёрства.

"Партнёрство - это ключевой момент. Также важно то, как мы измеряем наши действия. Мы обязались, что будем измерять наши достижения и прозрачно сообщать о них. В то время как мир обсуждает новую количественную цель, важно обеспечить наличие ресурсов для её реализации. Одно дело - поставить цель, и совсем другое - иметь средства для её выполнения. Надеюсь, мы сможем не только установить цель, но и добиться реальных результатов для климата во всём мире", - подчеркнул Адесина.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.