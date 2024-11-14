COP for Hope: COP29 открывает широкие возможности для поиска решений проблемы глобального изменения климата

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал учёный из Научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров Японии Ген Тотани.

Он сказал Trend, что конференция COP29 в Баку предоставляет широкие возможности для обсуждения и поиска решений проблемы глобального изменения климата, передает Day.A.

Г.Тотани отметил, что обсуждения позволяют прийти к окончательному решению.

"Конференция COP29 очень важна для обсуждения проблем изменения климата", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.