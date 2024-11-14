Азербайджанские банки реализовали ряд важных инициатив в рамках "Дорожной карты устойчивого финансирования на 2023-2026 годы".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности" организованной Центральный банком Азербайджана в рамках COP29.

"Одной из инициатив является внедрение принципов устойчивого и зеленого финансирования. Банки уже начали интегрировать принципы устойчивого и зеленого финансирования в свои стратегии, управленческие рамки, практики управления рисками и стандарты раскрытия информации.

Эти меры соответствуют принципам устойчивого финансирования для финансовых институтов и рекомендациям по управлению климатическими рисками, опубликованным Центральным банком Азербайджана. Другая инициатива связана с устойчивыми продуктами и услугами. Кроме того, банки активно развивают устойчивые продукты и услуги, включая решения для цифрового банкинга, экологически чистые продукты и инициативы социальной ответственности", - сказал З.Нуриев.