Азербайджан нацелен на передовые позиции в сфере ВИЭ

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку принял участие в мероприятии под названием "Развитие усилий по утроению использования ядерной энергии до 2050 года".

Как сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, в своем выступлении Самир Мамедов отметил, что дискуссии по изменению климата будут способствовать углублению сотрудничества в глобальном масштабе.

"Замминистра подчеркнул, что Азербайджан намерен войти в ряды передовых стран в области возобновляемых источников энергии. Он довел до внимания участников планы страны по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году и увеличению доли возобновляемых источников энергии в электроэнергии до 30% к 2030 году. На мероприятии было отмечено, что Азербайджан, понимая ответственность в связи с обязательствами по Парижскому соглашению и выражая приверженность переходу к чистой энергии, проявляет интерес в этом аспекте к ядерной энергии, особенно к инновационным ядерным технологиям, таким как малые модульные реакторы (SMR). Было подчеркнуто, что правительство Азербайджана поддерживает совместный анализ потенциальной роли ядерной энергии, в том числе SMR, в переходе к чистой энергии в рамках инициативы "Atoms4Netzero".

В завершение выступления Самир Мамедов от имени правительства Азербайджана пригласил другие страны присоединиться к развитию глобального сотрудничества для быстрого перехода к чистой энергии. Он отметил, что Азербайджан готов к совместной работе над проектами, которые способствуют деятельности в этом направлении.

Мероприятие продолжилось в формате панельного заседания с участием генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Марианно Гросси", - говорится в сообщении ведомства.