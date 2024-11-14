ЦБ Азербайджана в сотрудничестве с другими структурами утвердил новую дорожную карту

Центральный банк Азербайджана в сотрудничестве с IFC, Сетью устойчивого банковского и финансового сектора (SBFN), Международной платформой по устойчивому финансированию (IPSF), Программой развития ООН (UNDP) и при поддержке Финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI) утвердил Дорожную карту по продвижению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде.

"В разных странах существуют собственные таксономии и разработана дорожная карта для их взаимной согласованности. Это дорожная карта, по которой согласились работать более 110 стран, предусматривает деятельность в пяти различных направлениях. Дорожная карта уже утверждена, и результаты будут обсуждаться в Бразилии. Вероятно, после Бразилии будут дополнительные этапы", - сказал он.