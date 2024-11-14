COP for Hope: Мы с нетерпением ожидаем новых целей по климатическому финансированию на COP29.

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Очередным собеседником стал старший советник Главного управления климатической деятельности Европейской комиссии Джейкоб Верксман.

Он сообщил Trend, что на COP29 ожидается создание новых целей в области климатического финансирования.

По словам Джейкоба Верксмана, им нужна амбициозная, но реалистичная Новая коллективная количественная цель (NCQG) в области климатического финансирования, чтобы была новая цель климатического финансирования.

"Она была установлена на довольно высоком уровне, но не настолько, чтобы мы не могли этого достичь. Необходимо, чтобы больше стран внесли свой вклад в достижение этой цели.

Страны, разбогатевшие за последние 30 лет, осознают свою ответственность присоединения к нам во имя солидарности, чтобы поддержать развивающиеся страны.

Это также означает признание того, что частный сектор играет очень важную роль в обеспечении этих инвестиций", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.