Ханен Хамид Шазен призывает к климатическому финансированию в триллионах долларов

Источник: Агентство международной информации Trend

Миллионов или миллиардов недостаточно для решения климатических проблем, нужны триллионы.

Как передает Day.Az, об этом сказала в субботу Trend член Сети действий по борьбе с изменением климата (CAN) Ханен Хамид Шазен.

Она сказала, что 250 миллиардов долларов в год для борьбы с изменением климата - это очень мало.

"250 миллиардов - это очень маленькая сумма. Мы с этим не согласны, не собираемся соглашаться и считаем, что это плохая сделка. Мы хотим триллионы, миллионов или миллиардов недостаточно для решения проблем. Для нас лучше уйти отсюда без какой-либо сделки, чем заключить эту. Мы поддерживаем все развивающиеся страны, которые продвигают этот месседж и будут продолжать это делать до последних минут этой конференции. Согласие на предложенные 250 миллиардов будет большим провалом для Парижского соглашения", - сказала член CAN.

Она отметила, что представители правительств передовых европейских стран, в том числе Франции, участвуют в конференции, и они намерены договориться о небольшой сумме средств.

"Их месседжи четко видны в текстах. Итак, речь идет не об одном человеке, а обо всем процессе. Они просто хотят уклониться от выплат по обязательствам, которые на них ложатся. Они продолжают грабить нас, забирая наши ресурсы и не хотят отдавать причитающееся нам по справедливости. Я надеюсь на лучшую сделку. Мы с нетерпением ждем окончательного результата", - сказала она.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.