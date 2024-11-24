https://news.day.az/economy/1710212.html На сколько выросла номинальная зарплата наемных работников в Баку? В январе-августе 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку составила 1 258,9 маната. По данным Бакинского городского статистического управления, это на 7,2 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На сколько выросла номинальная зарплата наемных работников в Баку?
В январе-августе 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку составила 1 258,9 маната.
По данным Бакинского городского статистического управления, это на 7,2 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-августе 2024 года выросла на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 997,1 маната
Напомним, что в 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку составила 1 183 маната.
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