Объем торгового оборота между Азербайджаном и Чехией в 2024 году

Объем торговых операций между Азербайджаном и Чехией в январе-октябре этого года составил 955 миллионов 182 тысячи долларов США, что на 228 миллионов 411 тысяч долларов (или на 31,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это составило 2,43% от общего торгового оборота Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

За отчетный период Азербайджан экспортировал в Чехию продукции на сумму 905 миллионов 526 тысяч долларов США, что на 38,4% больше по сравнению с прошлым годом. На Чехию пришлось 3,98% от общего экспорта азербайджанской продукции.

В то же время, импорт из Чехии сократился на 31,4%, составив 49 миллионов 656 тысяч долларов США, что составило 0,30% от общего импорта страны.