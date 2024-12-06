Рекорд на Бакинской фондовой бирже

За первые 11 месяцев текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 63 миллиарда 745 миллионов 183 тысячи 772 маната.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на БФБ, этот показатель на 41 миллиард 908 миллионов 281 тысячу 580 манатов, или в 2,9 раза (191,9%), выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2023 году общая стоимость сделок на БФБ составила 21 миллиард 836 миллионов 902 тысячи 192 маната.

Основную часть оборота БФБ составили операции репо - 55 миллиардов 827 миллионов 815 тысяч 880 манатов. Это на 42 миллиарда 729 миллионов 74 тысячи 599 манатов, или в 4,3 раза (326,2%), больше по сравнению с прошлым годом.