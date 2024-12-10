Торговля между Азербайджаном и Хорватией достигла нового уровня

В январе-октябре этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Хорватией достиг 847 миллионов 193 тысячи долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Отмечается, что этот показатель на 367 миллионов 783 тысячи долларов США, или в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Торговый оборот с Хорватией составил 2,15% от общего внешнего торгового оборота Азербайджана.

За 10 месяцев Азербайджан экспортировал в Хорватию товаров на сумму 842 миллиона 670 тысяч долларов США, что на 367 миллионов 193 тысячи долларов США, или в 1,8 раза больше, чем в 2023 году. Доля Хорватии в общем экспорте азербайджанской продукции составила 3,71%.

В январе-октябре Азербайджан увеличил импорт продукции из Хорватии примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, до 4 миллионов 523 тысяч долларов США. Импортные операции с Хорватией составили 0,03% от общего импорта страны.