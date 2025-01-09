Поставки азербайджанского газа в эту страну временно прекращены

С 7 января 2025 года поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановлены по техническим причинам.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщил Булгаргаз, отметив, что поставки ожидается возобновить 11 января 2025 года.

"Уведомление о временной остановке поступило от азербайджанского поставщика 6 января 2025 года",- сказали в компании.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Булгаргаз оперативно обеспечил замещающие объемы газа благодаря соглашению с турецкой компанией BOTAŞ.

"Это позволило избежать дополнительных расходов и сохранить стабильность на рынке природного газа в регионе",- сказали в компании.

Отметим, что Азербайджан поставляет газ в Болгарию по интерконнектору Греция-Болгария. Мощность трубопровода составляет 3 миллиарда кубометров в год, с возможностью увеличения до 5 миллиардов кубометров.