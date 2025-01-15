Стал известен размер уставного фонда AZCON

Уставный фонд Азербайджанского транспортного и коммуникационного холдинга (AZCON) определен в размере 10 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в Уставе AZCON, который сегодня был утвержден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Имущество AZCON формируется из уставного фонда, иного имущества, переданного учредителем, средств, уплаченных государственными предприятиями, а также доходов, полученных от его деятельности, пожертвований, грантов, привлеченных инвестиций и других средств, не запрещенных законом.

AZCON использует свою собственность только в соответствии с целями, установленными настоящим Уставом.

AZCON после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законом, вправе самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от деятельности AZCON, его управлений, филиалов, представительств и хозяйственных обществ, а также иных подведомственных учреждений.

Прибыль AZCON может быть перечислена в государственный бюджет по решению Президента Азербайджанской Республики.

Цены на продукцию AZCON (товары, работы, услуги) не относятся к регулируемым ценам.

Средства, уплачиваемые государственными предприятиями AZCON, используются для осуществления полномочий AZCON, предусмотренных настоящим Уставом.