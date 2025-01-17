Газопровод из РФ в Иран будет проходить через Азербайджан

Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан, переговоры находятся на финальной стадии согласования цены поставок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилёв.

"Сейчас находимся в финальной стадии переговоров - утверждение цены. Объемы уже зафиксированы. Цена - всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих стороны, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию", - сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проект строительства газопровода из России в Иран находится в работе, поставки на первом этапе могут составить до 2 млрд кубометров с перспективой их доведения до 55 млрд кубометров. Россия и Иран также обсуждают сотрудничество в сфере нефти, добавил Путин.