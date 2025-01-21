Президент COP29 рассказал о стратегии климатического финансирования на $1,3 трлн

Мы уже подготовили программу, как увеличить взносы в климатическое финансирование до 1,3 триллиона долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) на тему "Путь к COP30".

В своем выступлении М.Бабаев подчеркнул значимость итогов COP29, особенно исторического соглашения о выделении 300 миллиардов долларов развивающимся странам. "Это большой успех для всего мира, для всего мирового сообщества", - отметил он. "Ранее не существовало ни одного документа или соглашения с твердыми намерениями и обязательствами стран внести вклад в климатическую повестку".

Министр также рассказал о следующем этапе прогресса, сосредоточив усилия на увеличении взносов до 1,3 триллиона долларов. "Мы подготовили программу, как увеличить взносы до 1,3 триллиона долларов и приглашаем МБР, частный сектор и другие заинтересованные стороны присоединиться к климатической повестке", - добавил Бабаев.

В преддверии COP30 Бабаев выразил оптимизм, отметив важность тесного сотрудничества с бразильской командой. "Мы планируем тесно сотрудничать с командой COP30, с бразильцами, чтобы поддержать их", - сказал он. "Да, есть новые вызовы, но есть и новые возможности. Давайте смотреть на это с оптимизмом и использовать эти шансы".

Он также отметил прогресс в сфере углеродных рынков. "После 10 лет обсуждений в Баку было достигнуто ключевое соглашение по статье 6", - сообщил Бабаев. "Страны договорились по вопросам углеродных рынков, регистрации, авторизации и другим аспектам. Теперь мы открыли путь для частного сектора и масштабных проектов в зеленой экономике и климатических инициативах".

Еще одним важным достижением СОР29, по его словам, стало внедрение Фонда возмещения ущерба. "Спасибо всем странам и участникам за упорную работу и консенсус, благодаря которым мы достигли соглашения в Баку", - заключил он.