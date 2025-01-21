Результаты COP29 вдохновляют Бразилию на проведение следующей конференции - Хелдер Барбалью
Результаты COP29 вдохновляют Бразилию на проведение следующей конференции.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил Хелдер Барбалью, губернатор штата Пара, выступая на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) на тему "Путь к COP30".
Барбалью подчеркнул важную роль, которую Бразилия сыграет на предстоящей COP30, которая пройдет в регионе Амазонки, самом большом тропическом лесу в мире. Он отметил, что успех COP29, который заложил основу для глобальных дискуссий по климату, вдохновляет Бразилию на лидерство в области охраны окружающей среды.
"Мы работаем над тем, чтобы Бразилия могла подавать пример и играть лидирующую роль в области охраны окружающей среды во всем мире", - сказал Барбалью. Он добавил, что уникальные экологические условия Бразилии, включая разнообразие биомов, и особенно Амазонии, делают страну лидером в климатической повестке.
Губернатор выразил уверенность, что COP30 станет важной платформой для конструктивного обсуждения, в котором примут участие ученые, государственные учреждения, частный сектор и, особенно, представители коренных народов, которые веками живут в Амазонии. "Мы надеемся, что эта конференция с ее символикой послужит основой для конструктивного диалога", - отметил он.
Он также подчеркнул, что COP30 может оставить важное наследие, в том числе в сфере биоэкономики и в реализации статьи 6 Парижского соглашения, направленной на регулирование углеродного рынка. "Мы надеемся, что COP30 в Белене станет возможностью оставить наследие для лесов", - сказал Барбалью. "Регулируя углеродный рынок, мы можем начать использовать новый мировой товар".
В обсуждении подхода Бразилии к достижению нейтральности выбросов Барбалью акцентировал внимание на важности инвестиций и перехода к возобновляемым источникам энергии. "Мир стремится нейтрализовать выбросы, и мы видим два ключевых направления для достижения этой цели", - отметил он. Одним из таких направлений является отказ от ископаемого топлива. Барбалью подчеркнул роль Бразилии как крупного игрока в этом процессе, особенно благодаря продвижению биотоплива и устойчивых авиационных топлив.
Он также отметил, что гидроэнергетические ресурсы Бразилии позволяют стране вырабатывать более 80 процентов своей энергии из возобновляемых источников. "Бразилия активно поддерживает биотопливо и безопасные авиационные топлива в процессе энергетического перехода", - добавил он.
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