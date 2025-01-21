Результаты COP29 вдохновляют Бразилию на проведение следующей конференции.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Хелдер Барбалью, губернатор штата Пара, выступая на сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) на тему "Путь к COP30".

Барбалью подчеркнул важную роль, которую Бразилия сыграет на предстоящей COP30, которая пройдет в регионе Амазонки, самом большом тропическом лесу в мире. Он отметил, что успех COP29, который заложил основу для глобальных дискуссий по климату, вдохновляет Бразилию на лидерство в области охраны окружающей среды.

"Мы работаем над тем, чтобы Бразилия могла подавать пример и играть лидирующую роль в области охраны окружающей среды во всем мире", - сказал Барбалью. Он добавил, что уникальные экологические условия Бразилии, включая разнообразие биомов, и особенно Амазонии, делают страну лидером в климатической повестке. Губернатор выразил уверенность, что COP30 станет важной платформой для конструктивного обсуждения, в котором примут участие ученые, государственные учреждения, частный сектор и, особенно, представители коренных народов, которые веками живут в Амазонии. "Мы надеемся, что эта конференция с ее символикой послужит основой для конструктивного диалога", - отметил он.

Он также подчеркнул, что COP30 может оставить важное наследие, в том числе в сфере биоэкономики и в реализации статьи 6 Парижского соглашения, направленной на регулирование углеродного рынка. "Мы надеемся, что COP30 в Белене станет возможностью оставить наследие для лесов", - сказал Барбалью. "Регулируя углеродный рынок, мы можем начать использовать новый мировой товар".

В обсуждении подхода Бразилии к достижению нейтральности выбросов Барбалью акцентировал внимание на важности инвестиций и перехода к возобновляемым источникам энергии. "Мир стремится нейтрализовать выбросы, и мы видим два ключевых направления для достижения этой цели", - отметил он. Одним из таких направлений является отказ от ископаемого топлива. Барбалью подчеркнул роль Бразилии как крупного игрока в этом процессе, особенно благодаря продвижению биотоплива и устойчивых авиационных топлив.

Он также отметил, что гидроэнергетические ресурсы Бразилии позволяют стране вырабатывать более 80 процентов своей энергии из возобновляемых источников. "Бразилия активно поддерживает биотопливо и безопасные авиационные топлива в процессе энергетического перехода", - добавил он.