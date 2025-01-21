Обсуждены дальнейшие шаги по совместным инициативам Азербайджана и Гарвардского университета

Азербайджан и Гарвардский университет обсудили дальнейшие шаги по совместным инициативам.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча помощника Президента Азербайджана Шахмара Мовсумова, исполнительного директора Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) Исрафила Мамедова и министра Микаила Джаббарова с директором "Growth Lab "при Гарвардском университете Рикардо Хаусманном.