Банк ABB, через свою дочернюю компанию ABB Invest, предоставил возможность приобрести "Зеленые облигации" SOCAR в мобильном приложении ABB mobile. Теперь клиенты могут оформить "Зеленые облигации" SOCAR в полностью цифровом формате через ABB mobile - без необходимости посещать офис банка, всего за несколько кликов и без комиссии.

SOCAR начала выпускать "Зеленые облигации" 15 января 2025 года. Общий объем выпуска составляет 200 миллионов долларов США. Общее количество облигаций составляет 200 тысяч единиц, в то время как номинальная стоимость каждой - 1 000 долларов США.

Ценные бумаги будут находиться в обращении 5 лет. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Крайний срок приобретения "Зеленых облигаций" - 28 февраля 2025 года.

Инвесторы могут получить "Зеленые облигации" SOCAR и воспользоваться инвестиционными возможностями, разместив свои заказы через ABB mobile до этой даты.

Средства, полученные от размещения облигаций, выпущенных под девизом "Зеленый доход, зеленое будущее", будут использованы для возобновляемых проектов и инвестиций ООО "SOCAR Green". С этой точки зрения "Зеленые облигации" SOCAR не только обеспечивают надежный и стабильный доход гражданам, но и поддерживают инициативы нашей страны в сфере "Зеленой энергетики".

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