Свободная экономическая зона Алят открывает двери для немецкого бизнеса

Экспортно-ориентированные производственные компании Германии, включая Баварию, были приглашены рассмотреть возможность инвестиций в Свободную экономическую зону Алят (СЭЗ Алят).

Как сообщили в четверг Day.Az в посольстве Азербайджана в Германии, это произошло в Мюнхене в рамках германо-азербайджанского экономического форума на тему "Исследование новых горизонтов: Возможности инвестиций и сотрудничества для германских компаний в Азербайджане".

Было отмечено, что Форум состоялся 21 января 2025 года в Мюнхене (Германия), при совместной организации посольства Азербайджана в Германии и Восточного комитета экономики Германии, при поддержке уполномоченного органа СЭЗ Алят, при партнерстве Баварской экономической ассоциации и Баварского экономического форума Восток-Запад.

"Бертрам Броссардт, исполнительный директор Баварской экономической ассоциации, выступивший со вступительной речью на мероприятии, в котором приняли участие крупные Баварские компании, отметил важность Форума с точки зрения дальнейшего укрепления двусторонних экономических связей.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев в своем выступлении подробно рассказал о растущем экономическом потенциале Азербайджана, его роли в Среднем коридоре, реализуемых транспортно-транзитных проектах, потенциале в области энергетического перехода и "зеленой" энергии, а также об активной деятельности германских компаний в Азербайджане.

Он отметил, что Бавария составляет большую часть торгового оборота между Азербайджаном и Германией, и 177 баварских компаний уже имеют деловые отношения с Азербайджаном. Дипломат призвал баварские компании активно пользоваться благоприятным бизнес- и инвестиционным климатом, созданным в Азербайджане.

Государственный министр Баварии по европейским и международным вопросам Эрик Байсвенгер также подчеркнул, что многие баварские компании успешно работают в зарубежных странах и отметил важность мероприятия как платформы для расширения их деятельности в Азербайджане.

Председатель правления уполномоченного органа СЭЗ Алят Валех Алескеров, предоставляя подробную информацию об уникальном законодательстве, выгодном географическом положении, пакете финансовых и нефинансовых льгот, готовых к использованию промышленных земельных участках, транспортных и логистических центрах, оснащенных необходимой инфраструктурой и инженерно-коммуникационными системами СЭЗ, пригласил экспортно-ориентированные производственные компании Германии, в том числе Баварии, к рассмотрению возможности инвестиций в СЭЗ Алят.

Далее мероприятие продолжилось панельной дискуссией на тему "Укрепление сотрудничества: Стимулирующие меры для компаний Германии и Азербайджана". В обсуждениях приняли участие представитель министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев, заместитель директора Государственного агентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Азербайджана Рена Гумбатова, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Юсиф Абдуллаев.

Участникам была предоставлена информация о расположении Азербайджана на транспортных узлах Север-Юг и Восток-Запад, о регионально значимых транспортных проектах, энергетическом потенциале, энергетических коридорах и государственной политике в этих направлениях, а также о созданном благоприятном бизнес-климате для иностранных инвесторов и субъектов малого и среднего бизнеса.

В частности, было отмечено, что у германских компаний есть широкие возможности для участия в экономических проектах, реализуемых в Азербайджане.

На второй панельной сессии на тему "Истории успеха: Германские компании, развивающиеся в Азербайджане" в рамках мероприятия выступили исполнительный директор консалтинговой компании Falk Beratung Томас Фальк, директор по глобальным импортным рынкам акционерного общества "Commerzbank" Михаил Шварц, представитель группы компаний Schneider Томас Мундри и управляющий партнер компании Ecovis Гашим Алиев.

На сессии были обсуждены опыт германских компаний, реализовавших успешное партнерство в Азербайджане.

Отметим, что находящаяся с визитом в Мюнхене азербайджанская делегация провела встречи с государственным министром Баварии по европейским и международным вопросам Эриком Байсвенгером, а также в министерстве экономики Баварии, где обсудила вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении посольства.