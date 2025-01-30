Азербайджан и Швейцария намерены усилить сотрудничество в налоговой сфере

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и Федеральная налоговая администрация Швейцарии обсудили усиление сотрудничества.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной налоговой службе.

Сообщается, что обсуждение состоялось во время встречи главы ГНС, президента Европейской организации налоговых администраций (IOTA) Орхана Назарли с генеральным директором Федеральной налоговой администрации Швейцарии Тамарой Фаматр в видеоформате.

На встрече были обсуждены приоритетные направления развития двусторонних отношений, возможности укрепления партнерства и содействия международному сотрудничеству. Стороны обменялись мнениями по вопросам диверсификации совместной деятельности в рамках IOTA, а также по обмену опытом и выявлению новых возможностей сотрудничества в налоговой сфере на двустороннем уровне.

Согласно информации, на встрече были рассмотрены предложения по расширению деятельности IOTA и повышению финансовой устойчивости. Были обсуждены работы, стратегические планы развития и перспективы, реализованные Государственной налоговой службой в период руководства организацией.

Было подчеркнуто, что укрепление связей имеет важное значение для обеих стран с точки зрения развития налоговой системы, совершенствования экономической практики и инвестиционного климата. На встрече была подчеркнута важность использования имеющегося потенциала для наращивания совместных инициатив в области налогового администрирования, были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.