Новая страница в истории азербайджанского мореплавания

Сухогрузное судно типа Handysize "Муровдаг", принадлежащее ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), стало первым азербайджанским грузовым судном, пересекшим пролив Магеллана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ASCO, это событие открыло новую страницу в истории азербайджанского мореплавания.

"Судно, отправившееся из порта Токопилья (Чили) с 33 000 тоннами нитрата калия на борту, двигалось вдоль южного побережья Латинской Америки и пересекло пролив Магеллана, который считается одним из самых сложных и стратегически важных морских путей в мире. В настоящее время судно направляется в Атлантический океан, где планируется его разгрузка в порту Кадис (Испания).

Пролив Магеллана расположен на юге Южной Америки, в территориальных водах Чили, и соединяет Атлантический и Тихий океаны. Этот пролив известен своими сильными ветрами, изменчивыми погодными условиями и сложными водными течениями

"Муровдаг" является вторым судном типа Handysize с неограниченной зоной плавания, введённым ASCO в эксплуатацию в международных водах. Этот исторический переход укрепляет позиции Азербайджана в сфере морских перевозок и расширяет его участие в глобальной грузовой логистике", - говорится в информации.