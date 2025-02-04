https://news.day.az/economy/1727646.html В Центробанке обсудили стратегические приоритеты страховщиков на 2025 год В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили стратегические приоритеты страхового сектора на текущий год. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице председателя ЦБА Талеха Кязимова в социальной сети Х.
В Центробанке обсудили стратегические приоритеты страховщиков на 2025 год
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили стратегические приоритеты страхового сектора на текущий год.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице председателя ЦБА Талеха Кязимова в социальной сети Х.
"Мы встретились с руководителями страхового сектора в Центральном банке, чтобы обсудить отраслевые итоги прошлого года и стратегические приоритеты на текущий год. Кроме того, мы провели подробный обмен мнениями о краткосрочных и среднесрочных целях, включая меры, которые будут реализованы как составная часть стратегии развития финансового сектора", - отмечается в публикации.
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