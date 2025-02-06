Объем продаж в промышленных зонах Азербайджана достиг нового рекорда

В 2024 году объем продаж в промышленных зонах Азербайджана составил 3,3 миллиарда манатов, из которых 1 миллиард манатов приходится на объем экспорта.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

По его словам, по сравнению с 2023 годом объем экспорта вырос на 8,1 процента.

"Продукция, производимая в промышленных зонах, экспортируется более чем в 70 стран мира.

В основном был осуществлен экспорт полимеров, смазочных масел, стеклянных пластин, стальных труб, кабелей, серной кислоты, табачных изделий, керамической плитки, пряжи, обоев, обуви различного назначения и прочей продукции, производимых в промышленных зонах.

Удельный вес промышленных зон в производстве продукции ненефтяной промышленности в 2024 году составил 17,6 процента, а в экспорте - 26 процентов", - добавил он.