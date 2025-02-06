SOCAR проходит процесс трансформации в международного нефтегазового оператора

SOCAR в настоящее время проходит процесс трансформации в международного оператора в нефтегазовой отрасли, и важной частью этого процесса является цифровая трансформация.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Рауф Надиров, руководитель по коммуникации градиента давления пор и разрушения в управлении операциями SOCAR в сфере добычи нефти и газа, на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2025.

Он отметил важность цифровой трансформации в планировании и сейсморазведочном бурении для повышения надежности и открытия новых месторождений углеводородов. Надиров подчеркнул, что цифровизация является неотъемлемой частью улучшенной буровой операции.

По его словам, цифровая трансформация включает внедрение инструментов и технологий, которые помогают оптимизировать рабочие процессы, автоматизировать задачи, централизовать данные и способствовать сотрудничеству. Это также обеспечивает доступ к информации в реальном времени, позволяет принимать решения на основе данных и повышает безопасность за счет проактивного управления рисками и мониторинга.

"Цифровые решения на протяжении всего жизненного цикла помогают повысить эффективность и сократить затраты. В рамках этой стратегии достигаются улучшения в безопасности, охране окружающей среды и принятии обоснованных решений для создания устойчивого и конкурентоспособного будущего для отрасли", - сказал Надиров.