В промпарках Карабаха строится множество новых предприятий

В настоящее время ведутся работы по строительству более 15 предприятий в действующих на освобожденных территориях Азербайджана промышленных парках.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он отметил, что в текущем году в Агдаме и в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" планируется запустить предприятия по производству табачных изделий, декоративных камней, различных видов клеевых лент, дезинфицирующих средств, жидких моющих и отбеливающих средств, заложить фундамент предприятий по производству пластиковых тар, различных металлических электрических столбов для передачи электроэнергии высокого напряжения.