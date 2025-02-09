Тысячи золотых слитков изъяли из Банка Англии

За последние несколько месяцев из хранилищ было изъято около 8 тысяч золотых слитков. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, мера принята на фоне опасений последствий торговой войны с США.

В банке сообщили, что в учреждение стали поступать многочисленные запросы на изъятие слитков после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке выросли выше стоимости на наличное золото в Лондоне. Инвесторы опасаются, что президент США Дональд Трамп введет налоговые пошлины.