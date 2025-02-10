Развитие человеческого капитала - ключевая задача для экономического роста Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс на презентации отчета Всемирного банка" Доклад о мировом развитии" (World Development Report - WDR) в Баку.

"В 1993 году доход на душу населения в Азербайджане составлял 110 долларов США. К 2023 году Азербайджан стал страной со средним уровнем дохода - с доходом на душу населения, который в 60 раз выше - 6 660 долларов ВНД на душу населения по методу Атласа. Азербайджан успешно использует свои природные ресурсы для достижения впечатляющих результатов. Однако амбиции Азербайджана гораздо выше. Для того чтобы стать страной с высоким уровнем дохода, потребуются не только физические инвестиции, но и, что не менее важно, дальнейшее развитие человеческого капитала, удержание талантов и институциональное укрепление, способствующие диверсификации экономики", - сказала она.

По ее словам, многие страны переживают стагнацию и с трудом переходят из категории стран со средним уровнем дохода в категорию стран с высоким уровнем дохода.

"С 1990-х годов только 34 странам со средним уровнем дохода удалось осуществить этот переход. Остальные, 108 стран на конец 2023 года, оказались в ловушке среднего дохода. С 1970 года средний доход на душу населения в странах со средним уровнем дохода никогда не превышал 10 процентов от уровня США", - сказала она.

По словам, Прайс в докладе говорится, что в современных условиях достичь статуса человека с высоким уровнем дохода будет сложнее из-за высокого уровня задолженности и старения населения в развивающихся странах, а также растущего протекционизма в странах с развитой экономикой.

Она отметила, что Всемирный банк ежегодно публикует Доклад о мировом развитии с 1978 года. Каждый доклад о мировом развитии содержит углубленный анализ того или иного аспекта экономического развития.

Доклады о мировом развитии являются наиболее известным вкладом Всемирного банка в осмысление проблем развития.