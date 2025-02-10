Основная цель финсектора — привлечение инвестиций в инновации и поддержка отраслей экономики

Финансовый сектор играет ключевую роль в финансировании экономического роста, а основной целью является привлечение внутренних и внешних инвестиций, особенно в инновации, и оказание финансовой поддержки отраслям экономики.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на презентации в Баку "Отчета о развитии мира" (World Development Report-WDR) Всемирного банка (World Bank) за 2024 год.

Он подчеркнул, что эффективно используя сильный и стабильный финансовый сектор Азербайджана, можно избежать ловушки среднего дохода.

ЦБ Азербайджана будет продолжать тесное сотрудничество с правительством, Всемирным банком и другими заинтересованными сторонами, чтобы политика ЦБ соответствовала стратегическим приоритетам обновленной Рамочной программы партнерства со Всемирным банком на 2025-2029 годы.

В этом году ЦБА примет меры по диверсификации финансовых инструментов. В течение года будет проведена работа по увеличению количества устойчивых финансовых инструментов и укреплению механизма денежно-кредитной политики", - добавил он.