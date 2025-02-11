Кто сможет использовать цифровой манат?

Центральный банк Азербайджана рассматривает несколько подходов к формированию технологической базы цифрового маната.

Как передает Day.Az, об этом во вторник в ответ на запрос Trend соообщили в Цетральном банке Азербайджана (ЦБА).

"В мире проводятся обширные исследования и пилотные проекты по внедрению цифровых валют Центральных банков (CBDC - Central Bank Digital Currency). Основной целью этого процесса является повышение эффективности финансовой системы, расширение безналичного оборота и поддержка цифровой трансформации",- отмечается в сообщении.

Было отмечено, что ЦБ Азербайджана также оценивает возможности применения цифрового маната с учетом проводимого в этой сфере глобального опыта. В рамках технической помощи Международного валютного фонда был проведен обширный анализ экономических последствий, правовой основы и технологической инфраструктуры CBDC.

"При формировании технологической базы цифрового маната рассматриваются два основных подхода - блокчейн и технологии распределенного реестра (DLT - Distributed Ledger Technology) и безопасные платежные платформы, построенные на централизованной базе данных. В международной практике встречаются разные подходы. Например, Народный банк Китая использует модель централизованного управления цифровым юанем, в то время как Европейский центральный банк тестирует технологии распределенного реестра для технологического проектирования цифрового евро. Центральный банк Азербайджана, изучив международный опыт и учитывая особенности местного финансового сектора, определит технологическое решение цифрового маната",- подчеркнули в ЦБА.