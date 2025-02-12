В Азербайджане увеличился объем сборов и выплат по страхованию трудоспособности

За прошедший год объем сборов по страхованию трудоспособности страховыми компаниями, действующими в Азербайджане, достиг 3,6 миллиона манатов.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, из собранных страховых взносов по данному виду страхования произведена страховая выплата в размере 199 тысяч манатов.

Выплаченные страховые суммы были на 3,4 миллиона манатов или в 18 раз меньше собранных страховых взносов.

По сравнению с предыдущим годом, в 2023 году сборы по страхованию трудоспособности увеличились на 1,7 миллиона манатов, или на 87 процентов. Выплаты по данному виду страхования составили 52,4 тысячи манатов, или в 35,7 раз больше, чем годом ранее. Так, в 2023 году объем сборов по страхованию трудоспособности составил 1,9 миллиона манатов, а объем выплат - 146,6 тысячи манатов.

Отметим, что общий объем страховых сборов в Азербайджане за прошедший год составил 1,3 миллиарда манатов, что на 130,6 миллиона манатов, или на 10,7 процента, больше по сравнению с 2023 годом. Общий объем выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составил 752,7 миллиона манатов, что на 165,4 миллиона манатов, или на 28,1 процента, больше, чем годом ранее.