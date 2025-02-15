Азербайджан стал ведущим актором в решении глобальных проблем

Роль Азербайджана в международной политике и его проведение конференции ООН по изменению климата (COP29) укрепили позиции страны на мировом уровне. Растущая роль Азербайджана в международной политике ярко отображена в интервью Президента Ильхама Алиева китайскому телеканалу CGTN в Давосе. 2024 год стал решающим в процессе превращения Азербайджана в страну, активно участвующую в принятии решений на глобальном уровне и формировании глобальной повестки дня.

Об этом в интервью Day.Az заявил итальянский политолог, старший аналитик Geopolitica.info Сальваторе Сантанджело.

По его словам, единая поддержка мирового сообщества в отношении того, что Азербайджан примет на себя проведение COP29, не является случайной.

"Азербайджан ранее успешно председательствовал в Движении неприсоединия, объединяющем 120 стран, и это свидетельствует о поддержке внешней политики страны, основанной на международном сотрудничестве и дружбе. Важнейшей частью работы Азербайджаны в этом статусе стало развитие диалога и расширение взаимодействия среди развивающихся стран, что позволило стране сыграть важную роль в поддержке глобальных инициатив, направленных на мир, безопасность и устойчивое развитие. Действуя в рамках принципов нейтралитета, Азербайджан активно способствовал укреплению позиций стран Движения неприсоединия в международных организациях, а также разработке стратегий для решения глобальных вызовов, таких как изменение климата, борьба с терроризмом и распространение оружия массового уничтожения", - отметил он.

Наш собеседник подчеркнул, что лидерство Азербайджана в успешной организации COP29 подтверждает, что страна занимает передовые позиции в глобальной борьбе с климатическими изменениями под лозунгом "Солидарность во имя зелёного мира".

"Один из главных целей Азербайджана в рамках COP29 - это создание более крепких мостов сотрудничества между Глобальным Югом и Глобальным Севером. Страны Глобального Юга нуждаются в большей поддержке, и Азербайджан активно играет свою роль в этом направлении. Одним из важнейших достижений COP29 стало решение о "Новой коллективной количественной цели" по финансированию климата, что является историческим успехом, поскольку был сделан призыв к увеличению климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов США в год. Успехи Азербайджана на COP29 и его роль в глобальной климатической политике подтверждают растущий международный авторитет страны. Как подчеркнул, Азербайджан выступает в качестве ведущего актора не только на региональном, но и на глобальном уровне в решении глобальных проблем", - заключил Сальваторе Сантанджело.

Абдул Керимханов